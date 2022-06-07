Приштина, , 22:42 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти в ходе визита в США назвал угрозой безопасности Косово и стабильности на Западных Балкан 48 «наступательных» сербских баз у границ с Косово. 28 из них — военные, а еще 20 — полицейские (жандармерия).

Сергей Лавров Mid.ru

Как сообщает албанское новостное агентство KosovaPress, заявления Косово прокомментировал эксперт по безопасности Нуредин Ибиши. По словам Ибиши, Сербия начала концентрировать силы на границе с Косово после прекращения действия соглашения о зоне безопасности.

Эксперт отметил, что концентрация баз Сербии на границе с Косово гораздо выше, чем на границе с Албанией, Северной Македонией или Черногорией. Ибиши призвал международное сообщество отреагировать на ситуацию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово арестовали гражданина Сербии за военные преступления

Читайте развитие сюжета: Курти рассказал, чем Сербия больше всего оскорбляет Косово