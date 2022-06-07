Рим, 7 июня, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Правительство Италии поддерживает решение Еврокомиссии о необходимости введения минимального уровня заработных плат, с таким высказываниями выступили министры 7 июня.

martaposemuckel Евро

«Открылась перспектива борьбы с «рабочей бедностью», все работники смогут рассчитывать на достойную зарплату», — заявил министр труда Андреа Орландо.

В Италии необходимо принять соответствующий закон, установив минимальный уровень оплаты труда в 9 евро в час, заявил глава МИД Луиджи Ди Майо.

В настоящее время минимальный уровень зарплат не установлен в шести странах ЕС, в число которых входит и Италия.