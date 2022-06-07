Москва, 7 июня, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Российская киносеть «Москино» планирует реализовать специальную программу, посвящённую спортивным фильмам. Об этом сообщило информационное агентство «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу компании.

Цитата: х/ф «Движение вверх», Россия, 2018 Игра

В период с 12 июня по 6 августа 2022 года зрители смогут увидеть наиболее известные отечественные спортивные ленты, среди которых «Движение вверх», «Стрельцов», «Один вдох», «Поддубный», «Чемпион мира», «Тренер» и другие. Стоит отметить, что подобные показы пройдут лишь в четырёх кинотеатрах, принадлежащих киносети.

Ранее стало известно, что в российских кинотеатрах начнут показывать сериалы. Так, 9 июня 2022 года состоится театральная премьера сериала «Два холма» режиссёра Дмитрия Грибанова.