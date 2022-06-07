Сараево, 7 июня, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июня, в Зенице на стадионе «Билино Поле» сборная Боснии и Герцеговины в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Румынии. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Ailura Миралем Пьянич

Бригада арбитров (Германия): Саша Штегеманн | Марк Борш | Гиттельманн Кристиан | Роберт Шредер | Сорен Шторкс.

Стартовые составы команды:

Босния и Герцеговина: Ибрахим Шехич, Эльдар Чивич, Матео Сушич, Синиша Саничанин, Анел Ахмедходжич, Гойко Цимирот, Амер Гояк, Саньин Прчич, Эдин Джеко, Мирослав Стеванович, Харис Дулевич.

Румыния: Флорин Ницэ, Камора, Кристиан Маня, Влад Кирикеш, Адриан Руис, Александру Максим, Мариус Марин, Рэзван Марин, Александру Чикылдэу, Георге Пушкаш, Андрей Буркэ.