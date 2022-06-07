Вильнюс, , 21:27 — REGNUM Сегодня, 7 июня, в Вильнюсе на стадионе «Стадион ЛФФ» сборная Литвы по футболу в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2021/22 сыграет со сборной Турции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Хакан Чалханоглу Steindy

Стартовые составы команд:

Литва: Шеткус, Климавичюс, Сирвис, Шаткус, Миколюнас, Должников, Арманавикус, Новиковас, Мегелаитис, Голубицкас, Лаукземис.

Турция: Алемдар, Кабак, Мюлдюр, Кадиоглу, Айхан, Озкан, Дервишоглу, Чалханоглу, Синик, Ундер, Дурсун.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 28-летний диспетчер миланского «Интера» Хакан Чалханоглу принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился семью забитыми мячами и двенадцатью результативными передачами.