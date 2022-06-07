Москва, , 21:04 — REGNUM Федерация Компьютерного Спорта города Москвы проведёт фестиваль киберспорта в «Центральном детском магазине на Лубянке». Об этом 7 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации.

Киберспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятие пройдёт 11 и 12 июня 2022 года, гости фестиваля смогут посмотреть турниры, ознакомиться с выставочными стендами и музейными экспонатами, а также послушать различные лекции. Подробности о фестивале будут опубликованы на страницах проекта, ФКС Москвы и «Московской студенческой киберспортивной лиги» в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы отметили, что программа фестиваля, который пройдёт при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, была разработана ко Дню защиты детей. Вход на фестиваль бесплатный.

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