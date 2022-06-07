Москва, , 21:30 — REGNUM Украинские боевики размещают огневые точки на территории элеваторов, не заботясь о проблеме продовольственной безопасности, сообщил 7 июня журналистам глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Танк ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Так, в селе Губаревка Харьковской области украинские военные разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции артиллерии на территории элеватора, а на территории Золочевского элеватора разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых ведут обстрелы приграничных районов России.

Михаил Мизинцев «В посёлке Новоэкономическое Донецкой Народной Республики и селе Нововасильевка Сумской области в ангарах зерно- и картофелехранилищ размещены подразделения ВСУ, а на прилегающей территории — тяжёлая бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО».

Кроме того, в посёлке Новодонецкое (ДНР) украинские боевики разместили на территории элеватора артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населённые пункты.

Читайте также: ООН не может вслед за Западом и Киевом обвинить Россию в краже зерна