Москва, 7 июня 2022, 21:30 — REGNUM Украинские боевики размещают огневые точки на территории элеваторов, не заботясь о проблеме продовольственной безопасности, сообщил 7 июня журналистам глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Так, в селе Губаревка Харьковской области украинские военные разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции артиллерии на территории элеватора, а на территории Золочевского элеватора разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых ведут обстрелы приграничных районов России.
Кроме того, в посёлке Новодонецкое (ДНР) украинские боевики разместили на территории элеватора артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населённые пункты.
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