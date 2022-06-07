Нью-Йорк, США, , 20:31 — REGNUM Последовать за обвинениями в адрес России, которая якобы крадёт украинское зерно, ООН не может, сообщил 7 июня журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Памятник в виде револьвера, установлен возле штаб квартиры ООН в Нью-Йорке newconcepts.club

Комментируя соответствующие сообщения в прессе, представитель организации сказал, что интересовался мнением и данными коллег из Всемирной продовольственной программы ООН.

Стефан Дюжаррик «У них нет возможности подтвердить эти обвинения».

Он добавил, что ООН считает необходимым поддержание свободы торговли продовольствием по Чёрному морю: потребности людей по всему миру должны быть удовлетворены.

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Напомним, украинские власти, в частности минобороны, обвиняют Россию в краже и вывозе зерна на фоне спецоперации. Вслед за Киевом западные страны обвиняют Россию в том, что она хочет оставить голодным весь мир без украинского зерна.

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