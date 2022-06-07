Нур-Султан, , 20:09 — REGNUM Российские компании, занимающиеся перевозками жалуются на недружественные действия Казахстана. Эксперт Института мировой экономики и политики Магбат Спанов рассказал ИА REGNUM о возможных причинах проблем в логистике.

Казахстан Югасов Владимир © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Казахстан запрещает перевозчикам перевозку грузов из третьих стран с перецепкой/перегрузкой. Ограничение действовало и ранее, но сейчас, на фоне обострения отношений с Западом, этот запрет бьет по российским и белорусским перевозчикам. Как вы думаете, что случилось?

Информация о том, что Казахстан тормозит транзитные грузы из России требует официального подтверждения и тщательной проверки.

Казахстан прилагает усилия для того, чтобы избежать вторичных санкций. Были предприняты ряд мер, проведены встречи и консультации, в том числе с представителями Госдепартамента США. По итогам нескольких встреч были выслушаны рекомендации и пожелания сторон. Эти переговоры прошли после третьего пакета антироссийских санкций.

У меня есть несколько предположений, что может происходить на самом деле. Первое — сейчас в Казахстане действительно приостанавливают процесс транзита грузов из России для более тщательной проверки. Потому, что в соответствии с санкциями можно перевозить продукты питания, лекарства и так далее. Возможно, Россия пытается обойти наложенные ограничения.

Второе предположение — жалобы российских перевозчиков связаны с конкуренцией. Напомню, что Россия тоже не всегда и не совсем корректно себя вела, когда транзитные грузы из Казахстана попадали на ее территорию. Сейчас рынок логистики подстраивается под новую реальность, значение Казахстана возросло как в рамках ЕАЭС, так и в регионе Центральная Азия. Казахстанские перевозчики могут пользоваться моментом, чтобы заработать. Так устроен бизнес.

ИА REGNUM: Какие варианты выхода из сложившейся ситуации вы видите?

Санкционная удавка будет затягиваться. Нужно поскорее завершать [специальную военную операцию]. Чем она дольше будет продолжаться, тем глубже будет кризис.

США и Запад согласовывают очередной пакет санкций против России. Мне интересно чем ответит Москва. Поначалу она ответила «газовым рублем», что будет на этот раз?

Страны играют в шахматы: кто кого переиграет и кто кого перетерпит. Но страдают, как это обычно бывает, простые люди. Это нужно заканчивать, чем скорее, тем лучше.