Москва, , 18:36 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение эффективности регулирования института иностранных агентов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня. Ко второму чтению законопроект будет доработан.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

«Мы впервые решили обобщить институт иностранных агентов», — сказал депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР), отметив, что вместо четырех реестров Минюст будет вести один.

Устанавливается, что иностранным агентом может быть признано любое российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, иное объединение лиц или физическое лицо независимо от его гражданства или отсутствия такового, если такие лица получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности страны, либо распространяют предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы (в том числе с использованием интернета), либо финансируют указанные виды деятельности.

Для информирования граждан о том, какие организации и лица являются иностранными агентами, предусматривается ведение реестра, содержащего также информацию о том, кто аффилирован с иностранными агентами.

На иностранных агентов возлагается обязанность сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы, обязаны маркировать производимые ими материалы.

Закрепляются новые ограничения для иностранных агентов, например, запрет влияния иностранных агентов на детей в Российской Федерации, ограничения, связанные с инвестированием в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, запрещается осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, производить информационную продукцию для несовершеннолетних.

Кроме того, законопроект дает и новые определения.

Отдельно прописывается, что под иностранным влиянием понимается «предоставление иностранным источником лицу поддержки и (или) оказание воздействия на лицо в том числе путем принуждения, убеждения и (или) иными способами». Уже при обсуждении инициативы эти «иными способами» вызвали много вопросов. В Госдуме обещали уточнить это положение ко второму чтению законопроекта.

Под поддержкой понимается «предоставление лицу иностранными источниками денежных средств и (или) иного имущества, а также оказание лицу иностранным источником организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах».

Законопроект также касается и посредников. Под посредником при получении денежных средств и (или) иного имущества от иностранного источника понимается «гражданин Российской Федерации или российское юридическое лицо, осуществляющее передачу денежных средств и (или) иного имущества лицу от иностранного источника либо иного лица, находящегося под прямым или косвенным контролем такого источника».

Кроме того, устанавливается возможность исключения из реестра иноагентов. Так, физическое лицо может быть исключено из реестра по решению уполномоченного органа в случае отсутствия в течение более двух лет с момента включения в реестр признаков иноагента.

Ранее на рассмотрение Госдумы были предложены изменения, позволяющие избавиться от статуса иноагента по суду.

В российском законодательстве понятие «иноагент» появилось в 2012 году. За эти годы в четыре реестра иноагентов включено семь физлиц, 73 НКО из 200 тыс. и160 СМИ, привел данные депутат Госдумы Луговой.

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