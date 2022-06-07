Рига, 7 июня, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Во вторник, 7 июня, правительство Латвии поддержало переход с сентября 2023 года к преподаванию только на государственном языке в общеобразовательных и дошкольных учреждениях республики. Об этом сообщил местный портал lsm. lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Утверждается, что делается это якобы для того, чтобы способствовать успешному внедрению учебной программы во всех латвийских учебных заведениях.

Авторы поправок, поданных в парламент 28 февраля 2022 года сразу после начала военных действий на Украине, аргументировали идею перевода всех детских садов и школ в Латвии только на латышский язык тем, что в столь сложное время это поможет «укрепить Латвию как национальное и сплоченное государство».

Министр образования и науки Анита Муйжниеце заявила, что сейчас более чем когда-либо необходимо усиливать позиции государственного языка, «обеспечив всем детям Латвии качественное образование».

Решение принято вопреки мнению правозащитных и международных организаций, специалистов по языку и крупнейшей русскоязычной общины страны, составляющий до 40% населения республики.

С критикой политики принудительной латышизации образования нацменьшинств Латвии ранее неоднократно выступал МИД России, его заявления официальная Рига игнорирует.