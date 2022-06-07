Ош, Киргизия, 7 июня, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В одном из дворов жилого дома Ошской области сотрудники ГКНБ Киргизии обнаружили секретный тоннель из Киргизии в Узбекистан. Сотрудники спецслужб двух стран выясняют его назначение и принадлежность. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ Киргизии 7 июня.

Цитата из к/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США Удачный побег

По данным ведомства, секретный переход из Киргизии в Узбекистан обнаружили 4 июня. Он находился «под бетонным покрытием хозяйственной постройки жилого дома в Кара-Суу Ошской области».

«Его глубина составляет 17,5 м. Вход в тоннель — 1,8 м, ширина — 70-80 см. Общая протяженность — примерно 155 м. Сейчас правоохранительные органы обеих стран выясняют, кто и зачем вырыл этот тоннель и не использовали ли его для контрабанды или каких-то других нарушений закона», — цитирует представителей ГКНБ портал KNews.