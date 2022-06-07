Москва, 7 июня, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Торговля является самым надёжным звеном российской экономики. Об этом 7 июня заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая на международном форуме бизнеса и власти «Неделя российского ритейла 2022».

Дарья Антонова ИА REGNUM В супермаркете

В пользу этого утверждения он привёл тот факт, что масштабные антироссийские санкции не смогли оказать существенного негативного влияния на эту сферу.

«Мы выстояли, не прибегая к искажению рыночных механизмов, ценовому регулированию, запретам и принуждениям. Поэтому для российского ритейла, российских брендов, российских производителей и российской логистики ситуация только улучшится», — сказал Мантуров.