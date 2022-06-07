София, 7 июня 2022, 17:05 — REGNUM Болгария не располагает ни законодательной, ни материальной базой для осуществления экспорта вооружений на Украину. Об этом 7 июня в интервью болгарским СМИ заявил директор по связям с общественностью и протоколу министерства обороны Болгарии Митко Димитров, передает софийская радиостанция FOCUS.
По словам чиновника, «сейчас нет смысла развивать эту тему».
Напомним, ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков исключил возможность отправки оружия на Украину.
Накануне посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко передал в болгарское министерство иностранных дел письмо украинского президента Владимира Зеленского с просьбой о поставках Софией в Киев крупной партии военной техники.
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