София, , 17:05 — REGNUM Болгария не располагает ни законодательной, ни материальной базой для осуществления экспорта вооружений на Украину. Об этом 7 июня в интервью болгарским СМИ заявил директор по связям с общественностью и протоколу министерства обороны Болгарии Митко Димитров, передает софийская радиостанция FOCUS.

Фига Цитата из к/ф «12 стульев». Реж Леонид Гайдай. 1971. СССР

Митко Димитров «Никаких предпосылок для поставок в Киев летального оружия из Болгарии нет. Этот вопрос действительно обсуждался в парламенте и на заседаниях кабмина страны, но до его окончательного решения еще далеко».

По словам чиновника, «сейчас нет смысла развивать эту тему».

Напомним, ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков исключил возможность отправки оружия на Украину.

Накануне посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко передал в болгарское министерство иностранных дел письмо украинского президента Владимира Зеленского с просьбой о поставках Софией в Киев крупной партии военной техники.

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