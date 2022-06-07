Варшава, 7 июня, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Польша близка к подписанию крупнейшего за последние 30 лет контракта на поставку вооружения Украине, заявил 7 июня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в ходе визита на военный завод Stalowa Wola.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша. Бандера

По его словам, это оружие очень важно для битвы на Украине.

«Сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не самый крупный контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет. Продажа вооружения украинцам, на Украину. Оружия испытанного, оружия очень хорошо протестированного и проверенного, которое и будет очень важным оружием на поле битвы вероятнее всего на востоке Украины», — сказал Моравецкий.

При этом он не уточнил, о каких именно вооружениях для Украины идёт речь.

При этом он указал, что частично это вооружение будет оплачено Евросоюзом.

«Деньги на это Украина частично получает от Европейского союза, частично платит из своего бюджета. И Польша получает эти деньги для того, чтобы обогащать наш производственный потенциал», — сказал Моравецкий.