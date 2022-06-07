Москва, 7 июня, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Решение приостановить действие соглашения с Японией 1998 г. «О некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов» принято Россией, сообщает 7 июня МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, японская сторона взяла «линию на «заморозку» полагающихся по соглашению выплат».

Токио затягивает «с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования» соглашения.

В связи с этим Москва оказалась вынуждена «принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 г. до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств».

Российский дипломат в своём заявлении добавила, что Москва всегда рассматривала взаимодействие на основе вышеуказанного соглашения между «как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства».

Договорённость давала возможность рыбакам из Японии «осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов России», добавила Захарова.