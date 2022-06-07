МИД РФ объявил о приостановке договора с Японией о морских живых ресурсах
Москва, 7 июня, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Решение приостановить действие соглашения с Японией 1998 г. «О некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов» принято Россией, сообщает 7 июня МИД РФ.
По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, японская сторона взяла «линию на «заморозку» полагающихся по соглашению выплат».
Токио затягивает «с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования» соглашения.
В связи с этим Москва оказалась вынуждена «принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 г. до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств».
Российский дипломат в своём заявлении добавила, что Москва всегда рассматривала взаимодействие на основе вышеуказанного соглашения между «как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства».
Договорённость давала возможность рыбакам из Японии «осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов России», добавила Захарова.