Москва, 7 июня, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июня, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже снижается на 0,45%, до 60,74 рубля. Евро теряет 1,38%, отступая до 64,20 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Несмотря на высокую вероятность того, что на заседании 10 июня ЦБ РФ вновь снизит ключевую ставку, рубль продолжает укрепляться.

Этому способствует сохранение высокого внешнеторгового профицита, а также повышение рыночного спроса на облигации федерального займа, доходность по которым уже значительно ниже текущего уровня инфляции и ставки ЦБ.

В целом прогнозы по российской экономике и исполнению бюджета остаются позитивными, а в отсутствие иностранных спекулянтов спрос на валюту остается низким.

Вероятно, российская валюта продолжит движение в боковом коридоре 60-62 рубля за доллар», — считает эксперт.

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