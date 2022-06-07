Рига, , 16:06 — REGNUM Изменения вносятся в законодательство Латвии, чтобы за три года обучение в стране полностью перешло на латышский язык, сообщается 7 июня в опубликованном заявлении правительства республики.

Флаг Латвии

Сегодня министры Латвии утвердили законодательные изменения, которые «предусматривают переход на обучение только на латышском языке в течение трёх лет». Речь идёт о законе об образовании и о законе об общем образовании.

Напомним, в Латвии русскоязычное население составляет более трети от общего. В стране уже сейчас в средних школах преподавание ведётся только на латышском языке.

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