София, , 16:01 — REGNUM По меньшей мере три человека погибли и четверо получили ранения различной степени тяжести в результате железнодорожной аварии в районе села Гара-Орешец в Видинской области на северо-западе Болгарии. Об этом 7 июня сообщает БТВ.

Поезд

По предварительным данным, инцидент произошел на одном из нерегулируемых переездов, когда скорый поезд Видин — София врезался в застрявший на путях грузовик. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.

В настоящее время движение в районе аварии полностью блокировано.

Ведется следствие.