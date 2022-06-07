Кишинёв, 7 июня, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Министра финансов Молдавии Думитру Будянского необходимо отправить в отставку. Об этом 7 июня заявил на акции протеста возле здания минфина в Кишинёве депутат парламента республики от Блока коммунистов и социалистов Петру Бурдужа.

Партия Социалистов Республики Молдова Протесты в Кишиневе

«Когда они пришли к власти, они сказали, что бензин будет стоить 10 леев, а не 32 лея, как сегодня. Этот министр, приехав в парламент, сказал, что инфляция в 2022 году составит 6%, НБМ сказал, что будет не менее 15, сегодня у нас 27%», — сказал Бурдужа.

Он заявил, что данные факты якобы свидетельствуют, что у главы минфина проблемы с математикой. Депутат заявил, что 9 июня в парламент будет подано ходатайство, чтобы Будянского отправили в отставку.

Стоит отметить, что уровень инфляции в Молдавии в апреле стал самым высоким в Европе — 27,07%. Для продуктов питания этот показатель превысил 30%. Ожидается, что к концу года темпы инфляции будут больше.