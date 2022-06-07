Скопье, , 15:53 — REGNUM Полиция Северной Македонии задержала в окрестностях города Битола на юго-западе страны мужчину, подозреваемого в поджоге местного болгарского культурного центра (БКЦ). Об этом 7 июня сообщает БНР.

Арест Pixabay.com

По предварительным данным, задержанным оказался популярный македонский певец Ламбе Алабаковски, известный своими радикальными взглядами. По некоторым данным, он полностью признался в содеянном правонарушении и выразил готовность понести соответствующее наказание.

Следствие продолжается. Если вина Алабаковского будет доказана в суде, ему грозит тюремное заключение на срок до трех лет, а также крупный штраф.

Напомним, 4 июня в Битоле в результате умышленного поджога серьезно пострадал БКЦ им. Ивана Михайлова. Акция привела к очередному похолоданию во взаимоотношениях Софии и Скопье.