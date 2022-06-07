Москва, 7 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Волонтёрам и депутатами партии «Единая Россия» была проведена огромная гуманитарная работа на Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июня заявил руководитель фракции Владимир Васильев на пленарном заседании Госдумы РФ.

Alexander Nikiforov Владимир Васильев

«Недавно из Дагестана отправили 33 КамАЗа. И люди говорят спасибо тем, кто их собрал, привёз и раздал. Тот, кто оказывает помощь людям в беде, вызывает уважение, становится авторитетом. И наша многонациональная страна становится монолитной на пути любого агрессора», — сказал он.

Кроме этого, Васильев указал, что задачей ЕР является не просто приехать на Донбасс, а продолжение этой работы и содействие интеграции народных республик.

При этом руководитель фракции указал на огромные возможности, которые «позволят двигаться от проблем к их решению».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) пожертвовали полученную ими денежную награду Национальной премии интернет-контента Института развития интернета (ИРИ) на нужды жителей Горловки в Донецкой Народной Республики (ДНР), которую обстреливают боевики ВСУ.