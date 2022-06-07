Москва, 7 июня, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщили 7 июня в российском МИД в преддверии визита Лаврова в Турцию.

МИД России Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

В министерстве отметили, что Лавров проинформирует турецкую сторону о ходе специальной военной операции Росси на Украине и шагах, которые Москва предпринимает для обеспечения безопасности мирного населения.

«Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Кроме того, Лавров и Чавушоглу «сверят часы» по ситуации на Украине, в Закавказье, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Центральной Азии, Черноморском регионе. Они обсудят и содержательное наполнение очередной Международной встречи по Сирии, которая запланирована в июне в Нур-Султане.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров отправится с визитом в Турцию 8 июня. Ранее он заявил, что российская и турецкая стороны проработают варианты вывоза украинского зерна в другие страны в условиях спецоперации РФ.

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