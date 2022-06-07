Москва, 7 июня, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на создание соответствующего стандартам ФАТФ механизма применения и отмены целевых финансовых санкций во исполнение решений Совета Безопасности ООН, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Прежде всего, предлагается закрепить механизм «прямого действия» решений Совета Безопасности ООН.

При этом меры по замораживанию (блокированию), определенные решениями Совета Безопасности ООН, финансовыми организациями должны будут применяться незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления уполномоченного органа, то есть Росфинмониторинга, о принятии Советом Безопасности ООН решений по вопросам предупреждения терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Такое уведомление Росфинмониторинг будет направлять всем финансовым организациям в срок до четырех часов с момента непосредственного размещения решений СБ ООН в интернете на его официальном сайте, одновременно информируя о лицах, в отношении которых такие решения были приняты (отменены).

Проектом федерального закона также предлагается раскрыть отсутствующие в настоящее время, но фактически реализуемые банками обязанности по отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества по всем предусмотренным законодательством основаниям.

Кроме того, законопроект предусматривает возложение на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязанности по направлению в уполномоченный орган информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Прописывается также обязанность финансовых организаций проводить проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни Совета Безопасности ООН, — не реже чем один раз в три месяца, и информировать о результатах таких проверок Росфинмониторинг.