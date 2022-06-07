Астана, 7 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Казахстан и Китай в ближайшее восстановят авиасообщение между странами после двухлетнего перерыва. Об этом сообщил на пресс-конференции прибывший в Нур-Султан министр иностранных дел Китая Ван И.

Флаги Китая и Казахстана

«С удовольствием сообщаю, что восстановлена работа всех пунктов пропуска на китайско-казахстанской границе. Наблюдаются большие сдвиги в вопросах возобновления авиасообщения», — сказал глава китайского МИД.

По его словам, самолёты вскоре будут делать по два рейса между Китаем и Казахстаном каждую неделю. Это должно принести выгоду обеим сторонам.

Ван И также сообщил, что в ходе встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди была достигнута договорённость развивать сотрудничество и искать новые возможности для увеличения пропускной способности маршрута «Китай — Европа».