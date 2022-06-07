Рим, , 15:21 — REGNUM В Италии ожидается продолжение роста инфляции, которая на протяжении последних месяцев уже достигла рекордных показателей. Это 7 июня следует из обнародованного доклада Национального института статистики (Istat) о перспективах развития итальянской экономики в период с 2022 по 2023 год.

Инфляция josep salvia i boté

По информации Istat, рост инфляции «продолжится в ближайшие месяцы, а затем замедлится, хотя сроки и интенсивность этого пока не ясны».

В то же время отмечается, что в своем прогнозе эксперты исходят из того, что цены на сырьевые ресурсы будут сдерживаться, а цены на нефть — стабилизируются.

«Перспективы на следующие несколько месяцев характеризуются высокими рисками, такими как дальнейшее повышение в системе цен, спад международной торговли и повышение процентных ставок», — говорится в докладе.

При этом эксперты государственного статистического ведомства Италии указывают, что потребителей и производителей страны ожидает «значительное ухудшение» экономической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянский журналист Марко Травальо заявил, что западные средства массовой информации распространяют ложные сведения о российской армии и ходе специальной операции на Украине, заявляя о поражениях России.