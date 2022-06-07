Париж, 7 июня 2022, 15:20 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о помощи семьям, которые сталкиваются с ростом цен, особенно на продукты питания, сообщает Le Figaro.
«В чрезвычайной ситуации, с инфляцией, помощь будет выплачиваться сразу на банковский счет, сразу, естественно, с учетом количества детей в семье», — уточнила премьер-министр Франции.
Политик также пообещала предоставить всем французам доступ к качественным продуктам. Помощь будет выплачена «в начале учебного года».
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн сочла «очень шокирующими» и «возмутительными» слова лидера левой партии Жана-Люка Меланшона, заявившего, что «полиция убивает».
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