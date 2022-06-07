Донецк, , 15:03 — REGNUM Усиленные обстрелы жилых кварталов Донецка со стороны ВСУ начались после недавнего уничтожения 700 украинских боевиков и, наверное, связаны с этим. Об этом 7 июня рассказал заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1».

Эдуард Басурин Andrew Butko

Как отметил Басурин, ранее войскам ДНР стало известно о скоплении сил и средств противника, после чего по этим местам был нанесен удар.

«Противник понес убитыми порядка 700 человек, техники 100 единиц различной. <…> И после этого начался очень сильный обстрел — от злобы, наверное, — жилых кварталов именно тех районов, которые раньше вообще никогда не обстреливались. <…> Это произошло на прошедшей неделе», — сказал он.

Также замглавы управления НМ ДНР уточнил, что украинские нацисты «планировали определенные действия», однако силы республики в этом случае «сработали на опережение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что в республике войска активно освобождают северную часть территории от украинских боевиков.