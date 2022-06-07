Джакарта, , 14:51 — REGNUM Правительство Индонезии приветствует решение Саудовской Аравии отменить запрет на въезд граждан в Индонезию, сообщает Kompas.

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«Индонезия приветствует решение властей Саудовской Аравии отменить политику запрета на въезд своих граждан в Индонезию», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах пояснил, что министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди вела переговоры со своими партнерами в Саудовской Аравии относительно поездок граждан Саудовской Аравии в Индонезию.

Напомним, ранее правительство Саудовской Аравии ввело запрет на въезд граждан в Индонезию, а также в 15 других стран.