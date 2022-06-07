Донецк, 7 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике войска активно освобождают северную часть территории от украинских боевиков. Об этом 7 июня заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Сейчас более активно началось освобождение северного направления», — подчеркнула она.

Никонорова добавила, что под контролем союзных войск уже находится более 70% территории ДНР.

«Сегодня буквально окончательно перешел под наш контроль город Святогорск, что действительно важно, потому что это северное направление», — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания сообщил об освобождении значительной части Донецкой и Луганской Народных Республик по левому берегу Северского Донца. Помимо Святогорска, это также город Красный Лиман и ещё 15 населенных пунктов.

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По данным штаба территориальной обороны ДНР, по состоянию на 6 июня войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 229 населёнными пунктами, включая Зелёный Гай и Петровское.

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