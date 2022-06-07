Ростов-на-Дону, , 14:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону с 28 апреля заметно выросло число пожаров, в результате которых три человека погибли, 20 признаны пострадавшими. Об этом 7 июня в своём телеграм-канале сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Пожар 61.mchs.gov.ru

«С 28 апреля на территории донской столицы произошло 203 пожара, в том числе пять ландшафтных и 136 случаев возгорания мусора и сухой растительности. В результате бытовых пожаров три человека погибли и 20 травмировано», — уточнил он.

Глава администрации Ростова-на-Дону напомнил, что в регионе с 28 апреля по 16 октября действует особый противопожарный режим. Населению необходимо строго соблюдать все меры противопожарной безопасности.