Мариуполь, ДНР, , 14:35 — REGNUM На сегодняшний день власти Донецкой Народной Республики (ДНР) прорабатывают возможность экспорта из порта Мариуполя в разные страны. Об этом 7 июня рассказала журналистам министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Морской торговый порт в Мариуполе Mtu.gov.ua

«В нашей собственности появились суда. Первый рейс был осуществлен. Это была поставка на территорию Российской Федерации. На данный момент мы прорабатываем все возможные варианты и механизмы работы и с другими государствами, в частности задействуя для этого Азовское и по возможности Черное море», — сказала она.

Также Никанорова подчеркнула, что появление у республики порта после освобождения от киевских боевиков Мариуполя, является знаковым для ДНР событием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России полностью остановилась инфляция.