Мариуполь, ДНР, 7 июня 2022, 14:35 — REGNUM На сегодняшний день власти Донецкой Народной Республики (ДНР) прорабатывают возможность экспорта из порта Мариуполя в разные страны. Об этом 7 июня рассказала журналистам министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
«В нашей собственности появились суда. Первый рейс был осуществлен. Это была поставка на территорию Российской Федерации. На данный момент мы прорабатываем все возможные варианты и механизмы работы и с другими государствами, в частности задействуя для этого Азовское и по возможности Черное море», — сказала она.
Также Никанорова подчеркнула, что появление у республики порта после освобождения от киевских боевиков Мариуполя, является знаковым для ДНР событием.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России полностью остановилась инфляция.