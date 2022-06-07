Дамаск, 7 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Правительство курдской автономии восточной Сирии — Сирийский демократический силы (СДС) — сообщило о готовности к сотрудничеству с правительством Сирии Башаром Асада. Об этом 7 июня сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление СДС.

(сс) Kurdishstruggle Курды

По последним данным, решение о сотрудничестве с Дамаском было принято на фоне сообщений о готовящемся вторжении турецкой армии на север Сирии.

«Мы провели внеочередное заседание с участием руководителей военных советов, для обсуждения последних событий на севере и востоке Сирии после возникновения угрозы возможного турецкого вторжения в регион. Мы считаем, что любая агрессия усугубит сирийский кризис, и что оккупационные проекты, в том числе недавние угрозы со стороны Турции, являются лишь прологом к разделению Сирии», — сообщили в СДС.