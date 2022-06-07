Москва, 7 июня 2022, 14:23 — REGNUM В России полностью остановилась инфляция, заявил 7 июня президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он рассказал, что со второй половины мая рост цен полностью прекратился и достиг нулевой отметки. Тем не менее, отметил глава государства необходимо далее следить за ростом цен.
По словам Путина, в России «удалось взять под контроль инфляцию».
«В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%, при этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — сказал президент.