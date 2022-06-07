Стокгольм, , 14:23 — REGNUM 7 июня в риксдаге прошло голосование по вопросу вынесения вотума недоверия министру юстиции и внутренних дел Швеции Моргану Йоханссону. Как и ожидалось после решения беспартийной Амине Какабаве воздержаться при голосовании, Йоханссон сохранил свой пост. Об этом написала газета Aftonbladet.

Морган Йоханссон Frankie Fouganthin

За отставку министра проголосовали 174 депутата. Было внесено 97 голоса «против». 70 депутатов воздержались, нажав желтую кнопку. 8 депутатов не пришли на голосование.

Для вынесения вотума недоверия члену правительства Швеции необходимо набрать активное большинство в риксдаге, то есть чтобы 175 депутатов проголосовали «за».