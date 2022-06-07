Москва, 7 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Представители Украины демонстрируют очень болезненную реакцию на все обсуждения, связанные с дальнейшим самоопределением Херсонской области. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июня заявил член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», кандидат политических наук Максим Бардин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

«В настоящее время уже поздно обсуждать — почему данный вопрос стал актуальным. Есть реакция, есть эмоции, а есть реальность. Тема стала настолько актуальной и жизненно важной, что отмахнуться от нее уже не получается. Необходимо как-то определяться. В первую очередь, самоопределиться должны граждане Херсонской области. Именно они будут жить и развивать свой регион. Далее внятная позиция должна быть сформирована в России и на Украине. Если такое самоопределение не произойдет, то жители области будут обречены на долговременные мытарства, связанные с политическим непостоянством», — отметил эксперт.

По его мнению, Россия постарается сделать из региона некую витрину относительного благополучия, а определенные ресурсы для этого есть: «Российский газ и нефтепродукты позволят, как минимум, сформировать более низкие цены на ЖКХ и начальные производственные мощности. Масштабный российский рынок даст возможность херсонскому бизнесу расширить собственные горизонты. Введение новых производственных мощностей дадут импульс для развития городского строительства. Кто-то скажет, что этого мало для того, чтобы завоевать симпатии граждан. Запад и Европа, мол, могут дать гораздо больше. Вместе с тем, российские предложения более реальны. Помощь Евросоюза аморфна, эфемерна и далека, а дешевый газ и бензин нужны жителям уже сегодня».

Бардин обратил внимание, что в этой ситуации не совсем понятно, что Херсону может предложить Киев. По его словам, украинский политический режим, в первую очередь, займется поиском неблагонадежных, которые «с интересом смотрели в сторону России» и на этот процесс будет потрачена большая часть ресурсов. «На какое-то время данные «работы» станут главной целью и трансформируются в новые репрессии, в том числе и публично-показательные. Во вторую очередь, Киев потребует от Херсона отдать социальные «долги». Региону будет предъявлена определенная претензия за то, что долгое время он оставался в стороне. Причем в этой парадигме Херсон Киеву всегда будет должен, а вопрос развития региона естественным образом отодвинется на дальний дальний план», — пояснил эксперт.

Он добавил, что российские предложения Херсону будут опираться на конкретные хозяйственно-экономические ресурсы, а предложения Киева будет иметь психологический и, возможно, некий философский характер, содержащий элементы морального давления.

Напомним, что ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил журналистам, что на территории Херсонской области будет проведен референдум о вхождении региона в состав РФ.