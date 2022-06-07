Москва, 7 июня 2022, 14:18 — REGNUM В федеральный розыск объявлен писатель Дмитрий Глуховский, сообщает 7 июня Mash.
Телеграм-канал публикует скриншот карточки разыскиваемого с данными и фотографией писателя. В качестве основания указана статья Уголовного кодекса РФ.
«По нашей информации — 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ)», — говорится в сообщении канала.
42-летний писатель и журналист Дмитрий Глуховский получил известность как автор романов «Метро 2033», «Будущее», «Текст».