Москва, , 14:14 — REGNUM Новые эпизоды с преступлениями киевских боевиков против мирных жителей республик Донбасса продолжают фиксировать следователи Следственного комитета России. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба СК РФ.

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«В СК России возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, депортация гражданского населения, разграбление национального имущества на оккупированной территории, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ» — ред.) в отношении командира 30 отдельной механизированной бригады ВСУ А. Зиневича и иных военнослужащих ВСУ, ранее привлекаемых к уголовной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, указывается, что также в это число входят: военнослужащие 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Е. Кураш, С. Поступальский, Р. Мамавко и Н. Янчий; военнослужащие 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ А. Качанов, Р. Забродский, А. Ткачук, Д. Черниченко, Э. Ишкулов и В. Капитула; в также военнослужащие 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Д. Довбий, С. Сирченко, Д. Герасименко, В. Бугайчук, А. Бондаренко, М. Верховой, А. Пучков и Г. Бойко.

Помимо этого, уточняется, что, по данным следователей, 5 и 6 июня 2022 года названные военнослужащие ВСУ отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Докучаевск, Горловка, Макеевка, и населенных пунктах Павловка, Красный Партизан, Гольмовский Донецкой Народной Республики, а также в населенном пункте Камышеваха Луганской Народной Республики.

Также указывается, что в результате этих обстрелов погиб один мирный житель и еще шестеро были ранены, также повреждения 39 домов и объектов гражданской инфраструктуры, включая здание школы. При этом добавляется, что в больницу Старобельска за медпомощью обратились пять мирных жителей, которые были ранены при обстрелах 4 июня.

«Российские следователи продолжают устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обвинение командиру второго самоходного артиллерийского дивизиона войсковой части А-3283 ВСУ подполковнику А. Плотникову в совершении им преступления, которое предусмотрено ч. 1 ст. 356 УК РФ, предъявили следователи Следственного комитета России.