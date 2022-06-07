Алжир, 7 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Алжирская национальная народная армия (ННА) провела учения по отработке военных действий в ночное время суток. Об этом 7 июня сообщает Algerie Presse Service.

Mil.ru На учениях

По данным журналистов, манёвры «Устойчивость 2022» прошли в ночь с 6 на 7 июня на военном полигоне в районе города Тиндуф.

Отмечается, что в учениях приняли участие подразделения сухопутных войск, авиации и национальной гвардии страны.

Для руководства учениями в Тиндуф прибыл начальник генерального штаба алжирской армии генерал-лейтенант Саид Шангриха.

Учения были направлены на отражение агрессии со стороны одной из соседних стран.