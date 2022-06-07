Донецк, 7 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел территории Донецкой Народной Республики. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 12:00 с позиций в Красногоровке нанесён удар по Кировскому району Донецка. Всего выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

В 13:00 из Авдеевки обстрелян населённый пункт Весёлое. По нему выпущено 15 снарядов калибра 122 мм.