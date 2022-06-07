Москва, 7 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не обсуждал со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом учения НАТО в Турции. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 7 июня журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров

Он отрицательно ответил на соответствующий вопрос и напомнил, что Турция — член НАТО. В России это прекрасно понимают.

«Каждые учения отслеживаются с большим вниманием, но Турция, собственно она член Северо-Атлантического альянса, мы прекрасно отдаём себе отчёт в этой сфере», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 по 28 июня Турция примет военные учения Североатлантического альянса Ramstein Dust II-2022.

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