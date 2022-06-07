Москва, 7 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступит перед совещанием по экономическим вопросам. Об этом 7 июня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

Он рассказал, что перед совещанием по экономическим вопросам глава государства выступит с вступительным словом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта официальному представителю Минобороны России Игорю Конашенкову.