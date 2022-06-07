Мадрид, , 13:36 — REGNUM Судья испанской Национальной судебной коллегии Хосе Луис Калама вызвал главу администрации премьер-министра, министра по делам судов и исторической памяти Феликса Боланьоса для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о шпионаже за мобильными телефонами председателя правительства Педро Санчеса и нескольких членов исполнительной власти с помощью программы Pegasus. Об этом пишет агентство EFE.

Феликс Боланьос La Moncloa

Помимо этого, суд рассматривает возможность поездки в Израиль для проведения допроса главы компании, занимающейся продажей программы Pegasus.

Шпионский скандал в Испании разгорелся в начале мая, когда выяснилось, что в апреле 2021 года смартфоны премьер-министра Педро Санчеса и министра обороны Маргариты Роблес были взломаны.

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