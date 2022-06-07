Москва, 7 июня, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Оптимизация работы скорой помощи требуется для сокращения временных потерь. Об этом на форуме «Кардиология на марше» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

«Отдельного внимания требует оптимизация работы скорой медицинской помощи, о чем я уже говорил, с целью сокращения временных потерь», — сказал Мурашко.

По его словам, в этих целях требуется ввести эффективную модель единой центральной диспетчерской службы скорой медпомощи, а также обеспечить её централизованное управление.