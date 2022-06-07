Берн, , 13:26 — REGNUM Североатлантический альянс не даёт России гарантий по возможному размещению ядерного оружия в Финляндии и Швеции. Об этом 7 июня сообщил помощник генсека НАТО Камий Гран в интервью швейцарскому СМИ.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Гран рассказал, что НАТО не даёт гарантий России, касающихся неразмещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции в случае их присоединения к военному блоку.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия никогда не представляла угрозы для Финляндии и Швеции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.