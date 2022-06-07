Стокгольм, 7 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. После утренней драмы 7 июня независимый депутат Амине Какабаве, наконец, приняла окончательное решение по вопросу вынесения вотума недоверия министру юстиции и внутренних дел Швеции Моргану Йоханссону. Его она сообщила газете SvD.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

После того, как партсекретарь «Социал-демократов» публично заявил, что его партия будет следовать соглашению, заключенному с Какабаве в ноябре 2021 года, независимый депутат приняла решение, что она воздержится при голосовании по отставке Йоханссона.

Таким образом, все указывает на то, что министр сохранит свой пост. Оппозиции удалось набрать 174 голоса при необходимых 175. Против отставки проголосуют 174 депутата. Амине Какабаве воздержится.