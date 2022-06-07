София, 7 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что в данный момент болгарское правительство не располагает полномочиями для принятия решения об отправке Софией на Украину летального оружия. Об этом 7 июня сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам Петкова, соответствующий вопрос должен быть рассмотрен как депутатами Народного собрания (парламента) страны, так и членами правительства, и представителями общественных организаций Болгарии.

«Сиюминутная отправка в Киев болгарского вооружения исключена, — отметил, в частности, он. — Наша страна уже достаточно сделала для Украины, предоставив свои заводы для ремонта техники ВСУ». При этом глава болгарского правительства подчеркнул, что София не приемлет давления Запада в вопросе военной помощи Киеву.

«У нас есть собственное мнение на этот счет», — сказал Петков.

Напомним, 6 июня посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко передал в болгарское министерство иностранных дел письмо украинского президента Владимира Зеленского с просьбой о поставках Софией в Киев крупной партии летального оружия.