Донецк, 7 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. 155 гражданских лиц погибли в Донецкой Народной Республике с начала эскалации. Об этом сообщает 7 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Никита Третьяков ИА REGNUM Разрушенное здание в ДНР

Ранения различной степени тяжести получили за тот же период 725 мирных жителей, в том числе 55 детей.

«За 111 дней эскалации погибли 155 гражданских лиц, в том числе восемь детей», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Кроме того, повреждены 4164 жилых домостроения и 888 объектов гражданской инфраструктуры. Украинские военные обстреливали территорию ДНР 3970 раз, при этом тяжёлое вооружение они применили 3656 раз.

Читайте также: Следователи СК РФ предъявили обвинение командиру подразделения ВСУ