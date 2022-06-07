Вашингтон, 7 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало страны-доноры предоставить Афганистану помощь в размере 3 миллиардов долларов до наступления зимы.

tasnimnews.com Голод в Афганистане

Как сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним», в заявление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в своем твите говорится, что десятилетия конфликта, экономические условия и рост цен на продукты питания привели к недоеданию миллионов семей в Афганистане.

Ранее Детский фонд ООН заявил, что финансируется только треть его гуманитарных проектов, а УВКБ ООН сообщает, что имеет только половину необходимого бюджета.

На прошлой неделе исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что ООН пришлось игнорировать нужды одних голодающих, чтобы накормить других голодающим, сославшись на гуманитарный кризис в Афганистане и отсутствие адекватного финансирования.

Гуманитарный кризис в Афганистане сказывается на народе Афганистана, чьи активы были заморожены Соединёнными Штатами, и международные требования о выделении этих денег для спасения жизней афганцев пока не увенчались успехом.