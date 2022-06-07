Монтевидео, , 12:46 — REGNUM Глава МВД Уругвая Луис Альберто Эбер выступит в Сенате, чтобы рассказать о планах по борьбе с преступностью и убийствами в стране. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Уругвая Alex Proimos

Оппозиция из партии «Широкий фронт» вызвала министра на заседание в свете «крайне тревожной» волны убийств в последние недели.

Сенатор от «Широкого фронта» Энрике Рубио заявил, что существует большая проблема, которая тянется «уже долгое время» и требует «краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной политики для ее решения», имея в виду проникновение наркоторговцев в страну в 90-е годы.

Он отметил, что проблемы безопасности не могут быть решены жесткими речами, неэффективными мерами и политическим оппортунизмом, а требуют многомерного подхода, включающего социальные, экономические и культурные структурные изменения.